"Прикра ненавмисна помилка", - ведучий шоу на італійському каналі вибачився, що назвав Україну "Малою Росією". ВIДЕО

Про це йдеться в публікації посольства України в Італії, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановний пане посол, я ознайомився з вашим листом, в якому було зазначено про сприйняття вживання "Мала Росія" щодо України як образи. У зв'язку з цим хотів би підкреслити, що це була прикра ненавмисна помилка. Україна - це прекрасна країна і я хотів би передати вітання послу і всьому чудовому народу України", - заявив ведучий у прикріпленому відео.

Нагадаємо, посольство України в Італії оприлюднило офіційний лист до місцевого телеканалу RAI у зв'язку з образливими висловлюваннями ведучого шоу "L'Eredita" на адресу нашої держави.