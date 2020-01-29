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29.01.20 21:56

"Прикра ненавмисна помилка", - ведучий шоу на італійському каналі вибачився, що назвав Україну "Малою Росією". ВIДЕО

Ведучий шоу "L'Eredita" Флавіо Лоренцо Інсіньє на італійському телеканалі RAI визнав помилковість своїх заяв про Україну.

Про це йдеться в публікації посольства України в Італії, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановний пане посол, я ознайомився з вашим листом, в якому було зазначено про сприйняття вживання "Мала Росія" щодо України як образи. У зв'язку з цим хотів би підкреслити, що це була прикра ненавмисна помилка. Україна - це прекрасна країна і я хотів би передати вітання послу і всьому чудовому народу України", - заявив ведучий у прикріпленому відео.

Прикра ненавмисна помилка, - ведучий шоу на італійському каналі вибачився, що назвав Україну Малою Росією 01

Нагадаємо, посольство України в Італії оприлюднило офіційний лист до місцевого телеканалу RAI у зв'язку з образливими висловлюваннями ведучого шоу "L'Eredita" на адресу нашої держави.

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