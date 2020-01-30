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30.01.20 11:35

У Запоріжжі волонтеру Андрію Лукіну спалили машину. ВIДЕО

У Запоріжжі в ніч на 30 січня горів автомобіль Volkswagen В6, який належить волонтеру Андрію Лукіну.

Про це волонтер повідомив на своїй сторінці в Facebook,передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі, близько 3:30, поки ще не відомі негідники, позбавили мене засобу пересування, на якому я здійснював свою журналістську та волонтерську діяльність, і звичайно ж заважав комусь ... Дуже сильно ця машина допомагала і виручала мене і людей , з якими ми вели нашу діяльність", - написав Лукін.

У Запоріжжі волонтеру Андрію Лукіну спалили машину 01

Про те, що горить його автомобіль, волонтер дізнався від сусідів. Каже, вони прислали відео палаючого авто.

У ДСНС в Запорізькій області зазначили, що пожежа сталася на вул. Штурмовій. Причина пожежі встановлюється.

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