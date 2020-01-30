Одного українського воїна поранено на Донбасі, від початку доби найманці РФ двічі обстрілювали позиції ЗСУ, - Міноборони. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

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На донецькому напрямку з 9 години ранку противник зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів 50 хвилин обстрілював позиції українських воїнів у районі населеного пункту Березове.

Близько 11 години на луганському напрямку окупанти випустили 8 мін 82-го калібру по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил неподалік Новотошківського.

За наявною інформацією, унаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів одного українського воїна поранено.

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