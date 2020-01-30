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30.01.20 17:45

Це людина, яка заявляє про себе як про неонациста, - речниця МЗС РФ Захарова про Зеленського. ВIДЕО

Спікерка російського МЗС Марія Захарова назвала президента України Володимира Зеленського "людиною, яка заявляє про себе як про неонациста".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таким чином Захарова прокоментувала заяву Зеленського про рівну провину Німеччини і СРСР у розв'язанні Другої світової війни.

"Це говорить людина, яка свідомо стоїть і оголошує про себе як про неонациста ... В останні роки - після перевороту на Майдані, посилення неонацизму в Україні стало очевидною проблемою для всієї міжнародної спільноти ... Подібні заяви переходять всі межі в принципі. Вони є відвертою зрадою історії свого-таки народу ... Придумувати рівну відповідальність вбивці і жертви злочинно й аморально", - сказала Захарова.

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