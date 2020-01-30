Це людина, яка заявляє про себе як про неонациста, - речниця МЗС РФ Захарова про Зеленського. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таким чином Захарова прокоментувала заяву Зеленського про рівну провину Німеччини і СРСР у розв'язанні Другої світової війни.

"Це говорить людина, яка свідомо стоїть і оголошує про себе як про неонациста ... В останні роки - після перевороту на Майдані, посилення неонацизму в Україні стало очевидною проблемою для всієї міжнародної спільноти ... Подібні заяви переходять всі межі в принципі. Вони є відвертою зрадою історії свого-таки народу ... Придумувати рівну відповідальність вбивці і жертви злочинно й аморально", - сказала Захарова.

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