Держсекретар США Помпео поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Покладання квітів транслювали в прямому ефірі українські телеканали.

Перед цим американський дипломат провів зустріч із міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком.

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Як повідомлялося, Помпео прибув до Києва ввечері в четвер, 30 січня. У п'ятницю у нього також заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, міністром оборони України Андрієм Загороднюком, митрополитом Київським і всієї України, предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм, а також з колективом посольства США в Україні.