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31.01.20 10:34

Держсекретар США Помпео поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну. ВIДЕО

Державний секретар США Майк Помпео в п'ятницю вранці в Києві поклав квіти до меморіалу "Стіна пам'яті полеглих за Україну" біля Михайлівського золотоверхого монастиря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Покладання квітів транслювали в прямому ефірі українські телеканали.

Перед цим американський дипломат провів зустріч із міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком.

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Як повідомлялося, Помпео прибув до Києва ввечері в четвер, 30 січня. У п'ятницю у нього також заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, міністром оборони України Андрієм Загороднюком, митрополитом Київським і всієї України, предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм, а також з колективом посольства США в Україні.

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