Головне, їхати зі швидкістю 40-50 км/год., - Кличко розповів водіям, як "впіймати" "зелену хвилю" в Києві. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Друзі! А чи знаєте ви, що за всієї складності столичного трафіку, в Києві функціонують 49 маршрутів із "зеленою хвилею" руху?



Це маршрути, за якими можна швидко проїхати містом, "впіймавши" на кожному світлофорі зелене світло.

І це не вигадка водіїв. Перевірити просто. Головне – дотримуватися швидкісного режиму руху 40-50 кілометрів на годину", - написав він.

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Він зазначив, що як не дивно, це збільшить вашу середню швидкість пересування містом, зменшить витрати пального на 10-12% і покращить екологічний стан довкілля.

"За такого трафіку шкідливі викиди зменшуються на 13-18%. А кількість ДТП, за підрахунками спеціалістів, скорочується на 10-15%", - додав він.

З переліком маршрутів "зеленої хвилі" можна ознайомитися за посиланням http://kiev.klichko.org/news/?id=3808