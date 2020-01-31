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31.01.20 12:11

Зеленський і Помпео зустрічаються з представниками ЗМІ, - ОП. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Президент України Володимир Зеленський і Державний секретар США Майкл Помпео проводять зустріч із журналістами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОП.

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