Нардепів "Слуги народу" зняли на зустрічі з Іллею Павлюком, якого у ЗМІ називають контрабандистом. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говорить у своєму відеоблозі журналіст Євген Плинський і публікує відеозапис зустрічі в київському готелі "Україна".

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За його словами у фракції СН 30 народних депутатів підконтрольні Павлюку і 9 з них працюють у комітеті Верховної Ради з питань податкової та митної політики. Крім того, у зустрічі імовірно брав участь і глава митниці Максим Нефьодов.

"Людина, дуже схожа, на Макса, фігурує на цій зустрічі. Так, і найцікавіший момент: з народних депутатів, які фігурують на цьому відео, коли вони зустрічаються з їхнім куратором Павлюком, сім осіб, друзі, члени комітету парламенту з фінансової, податкової та митної політики - Олег Воронько, Юлія Діденко, Олексій Ковальов, Олександр Ковальчук, Олексій Леонов, Євген Петруняк та Олег Марусяк, який, за інформацією авторів відео, є родичем Павлюка. Крім цього, в групу Павлюка в податковому комітеті входить Ірина Алахвердієва і Дарина Володіна. Просто чи то вони не потрапили в кадр під час цієї зустрічі, чи то на зустріч не прийшли ... З 18 членів, представлених у комітеті "Слугою народу", 9 осіб - це люди, контрольовані контрабандистом Павлюком", - каже Плинський.

"На цей момент у мене немає жодної інформації, що Павлюк уже пролобіював призначення на митницю в тих чи інших регіонах, але, друзі мої, в контексті того, що Нефьодов закрив від ЗМІ проведення конкурсів на керівників регіональних митниць виникає цілком обґрунтована підозра, що на кадрову політику української митниці чиниться суттєвий вплив, і Нефьодов буде найближчим часом розставляти на митниці тих людей, .. які будуть йому "спускатися" на ось таких зустрічах з подібними людьми. Думаю, що Павлюк - не єдина людина, яка керує Нефьодовим... Якої вам ще "прозорості" на митниці бракує?" - сказав у відеоблозі журналіст.

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