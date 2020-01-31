Справи щодо Медведчука можна плодити і плодити, - Баканов про діалог із Зеленським у розмові з Трубою. АУДIО

Як передає Цензор.НЕТ, зокрема, в мережі з'явився запис розмови, в ході якої людина, з голосом, схожим на голос голови СБУ Івана Баканова, розповідає про дискусію з президентом Володимиром Зеленським щодо можливих кримінальних справ проти голови фракції "ОПЗЖ", кума Путіна Віктора Медведчука.

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"Ми вчора дискутували з Володимиром Олександровичем на рахунок кримінальних справ щодо Медведчука, які там є. Він (Медведчук. - Ред.) просто постійно щось говорить і в принципі ці справи можна плодити і плодити. Я кажу, якщо ми їх почнемо плодити одну за іншою, все одно лінгвістична експертиза має бути, яка щось знайде в цих висловлюваннях. Тому що якщо ми просто підемо в суд, це буде оціночне судження ... А з іншого боку він буде говорити, що ми на нього тиснемо", - говорить Баканов.

На що Труба відповідає, що важливо знайти "нехай і один єдиний, але законний епізод, який пройде через суд".

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