"Потрібно зібрати і сказати:"Шановні, +20, + 30%", і нехай працюють", - Баканов і Труба обговорюють контрабанду в Україні. АУДIО

Як інформує Цензор.НЕТ, це випливає із запису розмови, опублікованої на телеграм-каналі "Трубу прорвало".

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Баканов: "Контрабанди в компетенції СБУ немає. У нас, по-перше, декриміналізовано, а те що є, воно не дозволить виконати завдання президента. Нам потрібно всім об'єднатися, в принципі і щось з цим зробити. Придумаймо, що ми з цим зробимо. Там Данилюк буде в принципі главою. Дивіться, з ким я спілкуюся, я наприклад проти, а ось з ким я спілкувався, я спілкувався вже з усіма, напевно з усіма. З ДФС, з Арсеном Борисовичем, з Юрієм Віталійовичем. Вони вважають, що потрібно збирати.. у мене вже є там папка ціла на ватажків цього руху контрабандного, що їх потрібно зібрати і сказати: "Шановні, плюс 30, плюс 20%" тощо, і нехай працюють. З іншого боку, ми не можемо з вами прийти і сісти з ними за один стіл. Ну як в разі з "ЛНР" і "ДНР". Треба, але не можемо".

Труба: "Якщо буде бажання серед тих особистостей, яких ви назвали, в цьому напрямку рухатися, результат буде однозначно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справи щодо Медведчука можна плодити і плодити, - Баканов про діалог із Зеленським у розмові з Трубою. АУДIО