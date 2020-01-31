"У них по 200 тис. зарплата, а в мене 55", - Труба радиться з Бакановим щодо присвоєння військового звання для підвищення зарплати. АУДІО

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний аудіозапис опубліковано в телеграм-каналі "Трубу прорвало". Запис датовано 6 вересня 2019 року.

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Труба повідомляє, що зараз він готує документи про звання, які будуть у співробітників ДБР.

"У мене стоїть питання, над яким я сумніваюся, щодо мене: буду я зі званням все таки чи залишити себе, як директора, без звання", - каже Труба.

Баканов, відповідає, що краще залишитися цивільним і не брати звання. Однак Труба каже, що через це він "втрачає" в зарплаті.

"Я втрачаю в чому, втрачаю, по-перше в зарплаті. Вона в мене не така, як у Холодницького і Ситника. У них по 200 тис. зарплата, а в мене 55, у 4 рази", - заявив Труба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Потрібно зібрати і сказати:"Шановні, +20, + 30%", і нехай працюють", - Баканов і Труба обговорюють контрабанду в Україні. АУДIО