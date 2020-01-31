Баканов - Трубі: Питання схеми "Роттердам+" не можна не вирішувати. Якщо не ми, то за нами прийдуть. АУДIО

Як передає Цензор.НЕТ, зокрема, в мережі з'явився запис розмови, в ході якого людина з голосом, схожим на голос голови СБУ Івана Баканова в діалозі з Трубою, каже, що формула із закупівлі вугілля "Роттердам+", яка діяла з 2016 року, є "банальним мародерством".
"Це не схема, це банальне мародерство. Гоп-стоп. Там взагалі немає ніякого інтелектуального підходу. Вона розкладається в одну мить", - говорить Баканов.
"Воно (вугілля. - Ред.) їде від нас до нас, це так називається", - говорить Труба, а Баканов додає, що "крім іншого, це окрема стаття".
Далі співрозмовники обговорюють, як правильно розслідувати і довести до результату справу "Роттердам+".
В процесі Баканов описує принцип "Роттердам+": "Змішують російське вугілля з українським з окупованих територій ... і продають "Центренерго" втридорога. Ось і вся схема".
В результаті глава СБУ каже, що оскільки необхідність вирішення "Роттердам+" іде від президента, це питання "не можна не вирішувати".
"Якщо не ми, то за нами прийдуть. Єдине питання, хто це буде робити", - додає Баканов.
Нагадаємо, починаючи з 2016 року вартість електроенергії, що виробляється ТЕС України, регулювалася за формулою "Роттердам+". Вона була введена в зв'язку з втратою контролю над частиною Донецького вугільного басейну через війну на Сході.
У липні 2019 року формула "Роттердам+" припинила діяти в Україні.