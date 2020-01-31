Протестувальники на Житомирщині спалили платіжки за доставку газу. ВIДЕО

Акція протесту відбулася в Малині Житомирської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Мітингувальники зібралися біля Управління газового господарства міста. Люди відмовляються оплачувати послуги за доставку газу і вимагають в уряду скасувати нововведення.
Вони обурені тим, що з нового року українцям потрібно буде платити не тільки за використане паливо, а й за його транспортування.
"Люди не хочуть платити, розумієте? Ніхто не розуміє здорового глузду цих платіжок", - заявив один із учасників акції.
Ніхто зі співробітників Управління газового господарства до протестувальників не вийшов.