Єрмілов зізнався, що помилився, стверджуючи, ніби Антоненко в ніч перед убивством Шеремета ночував у його заміському будинку. ВIДЕО

Відео опубліковано на каналі Національної поліції в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

На ньому Олексій Єрмілов визнає, що був упевнений, що Андрій Антоненко ночував у нього з 19 на 20 липня 2016 року - в ніч перед убивством Шеремета. Але тепер розуміє, що міг переплутати дати.

"Я прочитав новини, і я був упевнений, що це було в цей день. Я поговорив ... я там був із мамою своєю в Дніпропетровську, і вона сказала - так, ми були. Вона перевірила по квитках. Вони цього ж тижня з батьком їздили в Європу, і я з Андрієм їздив, щоб гроші взяти у батьків", - сказав Єрмілов.





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Тепер, за його словами, він не може точно назвати дату, в яку Антоненко ночував у нього вдома. "Це, може, було там з 18 на 19, може, це було з 20 на 21 або з 21 на 22", - пояснив він.

Свою помилку Єрмілов назвав "психопатологією повсякденного життя".

У МВС підкреслили, що зараз перевіряє заяви інших свідків у справі Шеремета про алібі підозрюваних.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.