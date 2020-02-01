Наша мета - вибори на Донбасі наприкінці жовтня, - Єрмак. ВIДЕО

Про це помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак сказав в інтерв'ю на ютуб-каналі "KRYM - критичне мислення", інформує Цензор.НЕТ.

"Уже через три місяці буде наступна зустріч лідерів у "нормандському форматі". Я сподіваюся, що вона відбудеться, і я дуже сподіваюся, що Україна прийде на цю зустріч із новим пакетом домовленостей. Сподіваюся, що ми зробимо такі кроки для того, щоб місцеві вибори, за українським законом, відбулись на всій території України (включно з ОРДЛО. - Ред) наприкінці жовтня", - сказав він.

Єрмак зазначив, що це можуть назвати занадто оптимістичним сценарієм. "Але коли мені говорили, що це нереально, щоб ми повернули Сенцова. Але президент це зробив. Ви пам'ятаєте, скільки років, скільки світових лідерів, діячів мистецтв зверталися, обговорювали, але Зеленський це зробив, пообіцяв і зробив", - сказав він.

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Помічник Зеленського наголосив, що вибори за українським законодавством неможливо проводити на тих територіях, де перебувають незаконні іноземні збройні формування, і якщо український уряд не контролює кордон.

"У мене, як і у всіх, багато запитань щодо Мінських угод, але це єдиний документ, який сьогодні узгоджено, підписано, і там справді є положення, згідно з яким кордон передається після виборів. Президент Зеленський сказав у Парижі, що ми не можемо з цим погодитися, бо це суперечить українському законодавству", - зазначив він.

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За словами Єрмака, саме тому українська сторона порушує питання про те, як сьогодні зробити так, щоб кордон до виборів було передано під контроль України.

"Чому ви проти? Якщо необхідні сьогодні якісь гарантії, ще щось, давайте говорити. У мене є досвід різних складних переговорів. І є потреба почути, навіть якщо тобі сьогодні абсолютно неприємна позиція іншої сторони, але для якогось руху вперед потрібно почути, зрозуміти цю філософію і спробувати зробити все, щоб сьогодні, не поступаючись своми інтересами, знайти вихід із цієї ситуації", - пояснив він.

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