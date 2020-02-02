Зараз кінець тижня, багато лікарів не працюють, - китаєць, у якого в РФ нібито знайшли коронавірус, розповів про лікування. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення Юньбіня опублікувало видання "Чита.ру".

За словами чоловіка, це про нього і його сім'ю зараз пишуть усі російські ЗМІ. Інформацію йому представляють ще в меншому обсязі, ніж журналістам, але телефон не забрали. З його допомогою він і звернувся до ЗМІ.

"Здрастуйте, я той китаєць з російських новин з Забайкальського краю, який нібито заражений. Я всього лише кашляю, більше нічого не турбує, лікарі не кажуть мені, що я заражений і не дають мені результати аналізів. Про те, що я, можливо, заражений дізнався з новин.

Чоловік вибачився перед усіма, за його словами, він не знав, що може заразитися. Проте, він сподівається на допомогу, а умов для реабілітації в російській клініці немає.

"Якщо я дійсно заражений, я хочу перед усіма вибачитися, мені, можливо, не варто було нікуди їхати, я лише взяв свою дитину і дружину і поїхав відпочивати в Китай. Я не знав, що можу заразитися. Незважаючи на результат, сподіваюся на допомогу, бо моя дитина температурить і в неї пронос. З китайських новин я зрозумів, що це дуже небезпечно, але умов у лікарні, в якій ми перебуваємо, недостатньо для нашої реабілітації", - зазначив він.

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За словами Юньбіня, він не знає, чи можуть лікарі надати екстрену допомогу його дочці.

"Зараз кінець тижня і дуже багато лікарів не працюють, я опинився в такій ситуації, що не знаю, якщо моїй дитині буде потрібно екстрена допомога, чи зможуть лікарі своєчасно надати її. У Китаї в аналогічній ситуації лікар перебуває протягом 24 годин біля пацієнта, бо самопочуття хворого може раптово погіршитися, до того ж може знадобитися необхідне обладнання. Я сподіваюся, що моїй дитині зможуть допомогти. Моя дочка росіянка, їй всього лише 2 роки, вона зовсім маленька", - розповідає він.

Китаєць розповів, що за тиждень у його сім'ї брали кров на аналізи 6 разів, але так і не дали жодних результатів.

"Щодо здоров'я, мабуть, у нас немає ніяких питань, у мене на руках маленька дитина, у неї вся ручка вже в слідах від уколу, хіба можна у маленької дитини брати стільки разів кров, без результатів аналізу?! Ми хотіли б отримати результати аналізу, знати, хворі ми чи ні. Якщо раптом у нас є захворювання, моїй дитині потрібно терміново надати допомогу", - каже він.

Юньбінь також записав відео з лікарні Чити, де можна бачити інтер'єр напівпорожньої палати з залізними ліжками без матраців.

Згідно з останніми даними, в Китаї зафіксовано вже понад 14 тис. випадків зараження новим типом коронавірусу. 304 хворих померли, 328 осіб вилікувалися.