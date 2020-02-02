Невідомий застрелив киянина в центрі столиці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
Особу загиблого встановлено. Це киянин 1977 року народження.
На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія, кінологи й оперативники.
"Слідчі почали кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.
На розшук вбивці і його затримання орієнтовано всі наряди, проводиться спеціальна поліцейська операція.
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
"За словами свідків, до перехожого підбіг невідомий, зробив кілька пострілів, забрав у нього пакет і втік у невідомому напрямку. Чоловік від поранень помер на місці", - інформують Вартові.Еспресо.