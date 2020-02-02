Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
02.02.20 20:26

Невідомий застрелив киянина в центрі столиці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

До чергової частини близько шостої години вечора надійшло повідомлення про те, що на вулиці Саксаганського в Шевченківському районі невідомий кілька разів вистрілив у чоловіка і зник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Особу загиблого встановлено. Це киянин 1977 року народження.

Дивіться також: Голову чоловіка в пакеті виловили з Дніпра на Оболоні. ФОТО

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія, кінологи й оперативники.

"Слідчі почали кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

На розшук вбивці і його затримання орієнтовано всі наряди, проводиться спеціальна поліцейська операція.

Невідомий застрелив киянина в центрі столиці 01

Читайте також: У 2019 зафіксовано найменшу кількість убивств за останні 10 років, - Клименко

Невідомий застрелив киянина в центрі столиці 02
Невідомий застрелив киянина в центрі столиці 03
Невідомий застрелив киянина в центрі столиці 04
Невідомий застрелив киянина в центрі столиці 05

Читайте також: На сьогодні розкриття вбивств і тяжких тілесних ушкоджень становить 93%, - Клименко

Невідомий застрелив киянина в центрі столиці 06
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

"За словами свідків, до перехожого підбіг невідомий, зробив кілька пострілів, забрав у нього пакет і втік у невідомому напрямку. Чоловік від поранень помер на місці", - інформують Вартові.Еспресо.

Дивіться також: Чоловік через п'яну сварку застрелив свого товариша, - поліція Київщини. ФОТО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100