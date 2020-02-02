Пілот іранського лайнера бачив пуск ракети і вибух літака МАУ, - ЗМІ опублікували розшифровку переговорів. ВIДЕО

Проєкт "ТСН.Тиждень" отримав запис переговорів диспетчерської аеропорту Тегерана та другого пілота літака іранської компанії "Асеман Ейрлайнз", пише Цензор.НЕТ.

Борт "Міжнародних авіаліній України" злетів о 6:20 8 січня. Тоді ж сідав іранський борт компанії "Асеман Ейрлайнз". Рейс Шираз-Тегеран, номер 3768. Приблизно за три хвилини пілот-іранець побачив ракету.

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Наводимо повну розшифровку розмови:

"Air Ukraine International (Tower-Pilot3768)

Хронометраж запису - 5:12.

Диспетчер: Доброго ранку, "Українські міжнародні авіалінії" 752 (не чітко), визначено, ваша висота вильоту - 260, рухайтесь на 6000 футів, повернути праворуч.

Диспетчер: Після 6000 футів напрямок на Парок.

Пілот EP3768: Заходимо на посадку з півночі, 3768.

Диспетчер: Доброго ранку, 3768.

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Диспетчер: - "Асеман" 3768 (не чітко), визначити 3343 ліворуч, рівень 110.

Пілот EP3768: Борт 3768, на зв’язку.

Пілот EP3768: Заходимо на посадку з півночі, 3768.

Пілот EP3768: Ні, сер?

Пілот EP3768: Зона 320, для прольоту активна?

Диспетчер: GPS (нерозбірливо).

Пілот EP3768: За маршрутом спалахи, як від ракети. Щось таке там має бути?

Диспетчер: Зона 320? На відстані скількох миль? Де?

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Пілот EP3768: Точно не можу сказати. Але, я думаю, це біля (аеродрому) Пайам, (місто) Карадж.

Диспетчер: Скільки миль? Де?

Пілот EP3768: Я зараз бачу світло, як вона летить звідти.

Диспетчер: Нічого про це нас не інформували.

Диспетчер: Як виглядає? На що схоже це світло?

Пілот EP3768: Це точно світло від ракети.

Диспетчер: Вона ж не в бік міста (Тегерану) летить, ні?

Пілот EP3768: Можливо… А, ні, ні, збоку міста злетіла.

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Диспетчер: Нам нічого не повідомили, але продовжуйте спостерігати.

Пілот EP3768: Добре. Стаю на курс посадки.

Диспетчер: "Українські міжнародні авіалінії" 752, прийом.

Диспетчер: "Українські міжнародні авіалінії" 752, прийом!

Диспетчер: "Українські міжнародні авіалінії" 752, як чути?!

(Запит повторюється кілька разів із 2:27 до 4:25, без відповіді.)

Диспетчер: "Асеман" 3768, 9000 (не чітко), курс на посадку.

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Диспетчер: "Асеман" 3768, все, більше ви нічого там вгорі не бачите?

Пілот EP3768: Пане інженер, ми бачили вибух, великий спалах від вибуху, не розуміємо, що це.

Диспетчер: Ми точно не знаємо…

Пілот EP3768: На нашому курсі все нормально?

Диспетчер: Так, я не думаю, що для вас будуть якісь проблеми.

Пілот EP3768: Дай Боже!"

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.