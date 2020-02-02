Пілот іранського лайнера бачив пуск ракети і вибух літака МАУ, - ЗМІ опублікували розшифровку переговорів. ВIДЕО

Проєкт "ТСН.Тиждень" отримав запис переговорів диспетчерської аеропорту Тегерана та другого пілота літака іранської компанії "Асеман Ейрлайнз", пише Цензор.НЕТ.
Борт "Міжнародних авіаліній України" злетів о 6:20 8 січня. Тоді ж сідав іранський борт компанії "Асеман Ейрлайнз". Рейс Шираз-Тегеран, номер 3768. Приблизно за три хвилини пілот-іранець побачив ракету.
Наводимо повну розшифровку розмови:
"Air Ukraine International (Tower-Pilot3768)
Хронометраж запису - 5:12.
Диспетчер: Доброго ранку, "Українські міжнародні авіалінії" 752 (не чітко), визначено, ваша висота вильоту - 260, рухайтесь на 6000 футів, повернути праворуч.
Диспетчер: Після 6000 футів напрямок на Парок.
Пілот EP3768: Заходимо на посадку з півночі, 3768.
Диспетчер: Доброго ранку, 3768.
Диспетчер: - "Асеман" 3768 (не чітко), визначити 3343 ліворуч, рівень 110.
Пілот EP3768: Борт 3768, на зв’язку.
Пілот EP3768: Заходимо на посадку з півночі, 3768.
Пілот EP3768: Ні, сер?
Пілот EP3768: Зона 320, для прольоту активна?
Диспетчер: GPS (нерозбірливо).
Пілот EP3768: За маршрутом спалахи, як від ракети. Щось таке там має бути?
Диспетчер: Зона 320? На відстані скількох миль? Де?
Пілот EP3768: Точно не можу сказати. Але, я думаю, це біля (аеродрому) Пайам, (місто) Карадж.
Диспетчер: Скільки миль? Де?
Пілот EP3768: Я зараз бачу світло, як вона летить звідти.
Диспетчер: Нічого про це нас не інформували.
Диспетчер: Як виглядає? На що схоже це світло?
Пілот EP3768: Це точно світло від ракети.
Диспетчер: Вона ж не в бік міста (Тегерану) летить, ні?
Пілот EP3768: Можливо… А, ні, ні, збоку міста злетіла.
Диспетчер: Нам нічого не повідомили, але продовжуйте спостерігати.
Пілот EP3768: Добре. Стаю на курс посадки.
Диспетчер: "Українські міжнародні авіалінії" 752, прийом.
Диспетчер: "Українські міжнародні авіалінії" 752, прийом!
Диспетчер: "Українські міжнародні авіалінії" 752, як чути?!
(Запит повторюється кілька разів із 2:27 до 4:25, без відповіді.)
Диспетчер: "Асеман" 3768, 9000 (не чітко), курс на посадку.
Диспетчер: "Асеман" 3768, все, більше ви нічого там вгорі не бачите?
Пілот EP3768: Пане інженер, ми бачили вибух, великий спалах від вибуху, не розуміємо, що це.
Диспетчер: Ми точно не знаємо…
Пілот EP3768: На нашому курсі все нормально?
Диспетчер: Так, я не думаю, що для вас будуть якісь проблеми.
Пілот EP3768: Дай Боже!"
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.