Журналістку, яка поставила Помпео запитання про Україну, виключили із преспулу Держдепу США. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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Таке рішення було ухвалено після того, як співробітниця NPR Мері Луїза Келлі поставила Помпео запитання про Україну і звільнення колишнього посла США Марі Йованович, яке широко обговорювали на судовому процесі, пов'язаному з імпічментом президента США Дональда Трампа.

"Я завжди вожу із собою величезний преспул. Але ми вимагаємо певної поведінки: просто говоріть правду і будьте чесними", - так відповів держсекретар США в інтерв’ю журналістці Радіо Азаттик (Казахськa редакція Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода) Айгерім Толеухан. Інтерв’ю відбулося в неділю, 2 лютого в столиці Казахстану Нурсултані.

Помпео не вважає, що такий крок Держдепартаменту США міг надіслати неоднозначний меседж країнам, у яких журналістів утискають.

Нагадаємо, глава Держдепу Майк Помпео накричав на ведучу радіостанції NPR після того, як вона почала ставити запитання про Марі Йованович та Україну. Він, зокрема, зазначив, що американців не хвилюють проблеми України. Пізніше глава Держдепу заявив, що журналістка збрехала йому двічі.

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