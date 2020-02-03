Найближчими місяцями в межах програми "Велике будівництво" буде відкрито дві сучасні школи у Вишневому та Українці, - Голик. ВІДЕО+ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, радник прем'єр-міністра Юрій Голик розповів у Facebook про те, як триває завершення будівництва шкіл-довгобудів.

"Школа у Вишневому. Сумнозвісний раніше місцевий довгобуд. Це одна з перших шкіл, яка буде відкрита цього року", - заявив Голик.

Старий корпус школи давно не справляється з навантаженням. У будівлі, розрахованій на 350 осіб, зараз у дві зміни навчається втричі більше дітей, ніж вона здатна прийняти. Новий корпус почали зводити в 2006 році, але більш як десятиліття не могли закінчити.

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"Сьогодні разом з головою Київської ОДА Олексієм Чернишовим на власні очі переконалися, що до відкриття школи залишилося кілька тижнів", - зазначив Голик, додавши, що по всій Україні ще багато подібних довгобудів, які необхідно закінчити.

Також Голик і Чернишов оглянули нову школу в Українці. Її відкриття має відбутися в березні цього року.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів за дорученням президента працює над реалізацією програми, що отримала неформальну назву "Велике будівництво". Планується, що в 2020 році буде відкрито 100 нових шкіл, 100 нових дитячих садків і стадіонів. Крім того, буде відремонтовано понад 6 000 км доріг.

За словами радника прем'єр-міністра Юрій Голика, таких амбітних планів не було за всю історію української незалежності.



