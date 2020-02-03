Разумков сьогодні збирає глав фракцій і прем'єр-міністра на робочу нараду о 21:00. ВIДЕО

"Я не заперечую і пропоную сьогодні о 21:00 зібратися і з аналогічною пропозицією звертаюся до Кабінету міністрів", - заявив Разумков у понеділок на засіданні Погоджувальної ради Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

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Причиною скликання голів фракцій парламенту і присутності на цій нараді прем'єр-міністра стала вимога глави фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Вона вважає, що Гончарук має відзвітувати за зарплати членів уряду та їхніх заступників, обговорити з представниками політичних сил земельну реформу, передачу державних підприємств у концесію та новий трудовий кодекс.

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"Я прошу дізнатися, чи буде можливість у прем'єр-міністра, чи немає в нього нарад сьогодні. Давайте відразу домовимося, що це буде робоча нарада в моєму кабінеті без піар-історій. Потрібно поговорити? Я готовий, вважаю, що це правильна позиція", - додав Разумков.