Десятки тисяч підприємців цьогоріч можуть розраховувати на доступні кредити, - Гончарук дав старт кредитній програмі "5-7-9%". ВIДЕО

"Ми впевнені, що вже цього року десятки тисяч зможуть скористатися цією програмою", - сказав Гончарук під час презентації зазначеної програми в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Він зазначив, що кожен підприємець, який подав заявку, отримає зворотний зв'язок.

"Для початку власної справи в Україні не вистачає доступного ресурсу. У нас дуже дорогі кредити, майже не розвинений фінансовий ринок. Це призводить до того, що якщо людина хоче розпочати власну справу, на жаль, вона не може залучити ресурси. Тому ми почали вирішувати цю проблему. І сьогодні стартує програма "5-7-9"", - сказав на заході Гончарук, пише lb.ua.

Суть програми полягає в тому, що держава буде компенсувати частину кредитної ставки, щоб бізнесмен міг отримати інвестиційний кредит під 5%, 7% або 9%. Ставка залежить від кількості робочих місць, які створює підприємець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Однією з головних проблем економіки України є те, що гроші дуже дорогі, - Гончарук

Бізнесмен має представити свій бізнес-план і бути готовим зробити стартовий внесок.

"Пробуйте, намагайтеся. Навіть якщо не вийде з першого разу, у нас створена екосистема, яка дозволить подивитися на свій бізнес-план критично, переробити його і прийти для отримання ресурсів вдруге, маючи вже більше шансів на успіх", - сказав Гончарук.