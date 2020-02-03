Московський патріархат судиться за кожну громаду, яка перейшла в ПЦУ, - Епіфаній. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив Предстоятель Православної церкви України Епіфаній під час пресконференції з нагоди першої річниці його інтронізації.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Звичайно, ті процеси, які ми бачили відразу після вручення Томосу, були більш активними, зараз вони певною мірою призупинилися і є багато на це причин, які я не раз вже озвучував. Це пов’язано і певною мірою з якимись політичними аспектами, зараз, на жаль, і певні обласні адміністрації блокують перереєстрацію, московський патріархат будь-яким чином намагається призупинити цей процес через судові позови. Тобто практично по кожній громаді, яка долучилася до нашої церкви, зараз є відповідний позов з боку Російської православної церкви. Вони лякають людей, створюють штучно конфлікти, роблять картинку для того, щоб потім її далі тиражувати не тільки в Україні, а й за кордоном", - зазначив Епіфаній.

Він наголосив, що громади, які долучилися до ПЦУ, зробили це згідно з Конституцією України та українським законодавством.

Читайте також: ПЦУ закликає Філарета до примирення і не звертає уваги на його "антиканонічні заяви", - Епіфаній

"Кожна громада має право визначитися і обрати той релігійний центр, до якого бажає належати. Тому зараз є певні перепони юридичного характеру", - додав митрополит.

Крім того Епіфаній нагадав, що ПЦУ відкрита для православних українців, які прагнуть бути в цій церкві і будувати її далі.

"Протягом минулого року до нас приєдналися дійсно близько 600 громад, які перейшли від Російської православної церкви", - нагадав глава ПЦУ.