Підозрюваний у замаху на координатора С14 Мазура Акімов порушує запобіжний захід. ВIДЕО

Про це Мазур повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Факт порушення запобіжного заходу зафіксовано на відео.

"Це відеозапис від 30 грудня 2019 року, близько першої години ночі, торговий центр "Дарниця" в Києві. Чоловік у кепці - Олег Акімов", - зазначає видання "Новинарня", у розпорядженні якого опинилося це відео.

Також наголошується, що й інші обвинувачені - Андрій Вірченко та Андрій Павленко - активно спілкуються між собою, їздять в одному автомобілі, ходять один до одного в гості і не припиняють займатися криміналом.

Завтра, 4 лютого, о 14:00 у Переяславі у справі Мазура відбудеться чергове засідання. Там будуть представлені необхідні відеодокази і клопотання щодо всіх трьох обвинувачених.

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Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня 2018 року невідомі кинули гранату у квартиру сім'ї Мазура в Борисполі. Там були мати, батько і старший брат активіста. Батька Мазура госпіталізовано. Самого координатора С14 вдома не було. Поліція кваліфікувала вибух у квартирі як замах на вбивство.

Мазур заявляв, що за кілька днів до інциденту його шукали невідомі. Слідчо-оперативна група розглядає дві версії скоєння злочину, основна з них - громадська діяльність Мазура.

3 листопада 2018 року поліція Київської області затримала п'ятьох підозрюваних. Слідство вважає, що Акімов кидав гранату в квартиру Мазура, а Бальянов продав боєприпас. Решта підозрювані фігурують у справі як співучасники.