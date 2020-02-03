У Кам'янському під час руху автобуса з 20 школярами і двома вчителями помер водій: некерований автозасіб протаранив огорожу і ліхтарний стовп. ВІДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтернет-ресурс "Событие", водій автобуса, який прямував від готелю "Зоря" проспектом Шевченка, помер за кермом.
Некерований транспортний засіб з дітьми в салоні перетнув трамвайні колії, скотився з проїжджої частини і врізався в паркан споруджуваного супермаркету на перехресті проспектів Аношкіна і Шевченка, протаранивши ліхтарний стовп. За попередньою інформацією, у водія стався інсульт. Чоловікові було 68 років.
Коли автобус почав повертати в бік споруджуваного супермаркету, з його передніх дверей вистрибнув чоловік. Цей момент зафіксували камери спостереження. Пізніше вдалося встановити, що це була вчителька фізкультури, яка згодом розповіла, що намагалася покликати когось на допомогу.
В автобусі перебували 20 дітей і двоє вчителів. Всі вони живі.