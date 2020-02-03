Апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Окуєвої Редькіна. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

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Захисники Ігоря Редькіна, які подали апеляцію, говорили про необґрунтованість підозри, заявляли про відсутність доказів того, що експерт при дослідженні зброї мав доступ до ствольної коробки автомата.

Також, за словами захисту, є сумніви в тому, що смертельні поранення Окуєвій були заподіяні саме зі зброї калібру 7,62. Також захист акцентував увагу на міцних соціальних зв'язках підозрюваного і його погане самопочуття.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний у справі про вбивство Окуєвої незаконно отримав громадянство України, - Нацполіція

Прокуратура просила долучити лист від Міграційної служби України про підроблений український паспорт підозрюваного. Суд відмовив у зв'язку з тим, що документи не надали суду першої інстанції.

Також прокуратура просила залишити Редькіна під вартою. Прокурор Юлія Дядюк зазначала ризики втечі підозрюваного, знищення речових доказів, тиску на інших фігурантів, адже на зброю знайшли ще дві ДНК.

Сам Редькін підтримав своїх захисників, а в коментарі журналістам коротко прокоментував інформацію слідства про підроблене громадянство України: "Я в Україні живу з 98-го року. Мав документи, як і всі".

В результаті суд відмовив у задоволенні апеляції захисту і залишив Ігоря Редькіна під вартою.

Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.

14 січня Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для підозрюваного в організації вбивства українського добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.

Вранці 15 січня правоохоронці затримали ще одну людину з групи з семи осіб, яких правоохоронці офіційно називають причетними до вбивства Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва. Затриманого чоловіка звуть Андрій Кравченко.