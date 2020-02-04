Вимагаємо від Венедіктової прийти в Раду і пояснити причину призначення адвоката Януковича Бабікова першим заступником голови ДБР, - Герасимов. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявив нардеп Артур Герасимов під час виступу з трибуни парламенту.

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"Європейська Солідарність" очікує на чітку відповідь стосовно виклику пані Венедіктової до профільного комітету через свавілля і порушення закону в ДБР, зокрема через призначення адвоката Януковича першим заступником директора Бюро. Це ще один серйозний сигнал про згортання демократії та перетворення України в тоталітарну державу", - сказав Герасимов.

"Окремо наголошуємо на невідкладному розгляді постанови № 2649 про створення ТСК для розслідування фактів втручання офісу Зеленського в роботу правоохоронних органів, зокрема ДБР", - додав нардеп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков став першим заступником директора Державного бюро розслідувань.

Пізніше Бабіков заперечував, що представляв інтереси президента-втікача Віктора Януковича.

А ексгенпрокурор Юрій Луценко оприлюднив документи, які підтверджують, що Бабіков справді був адвокатом президента-втікача Віктора Януковича.

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