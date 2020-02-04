Троє одеситів організували бордель, щоб грабувати його відвідувачів, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.

"До складу групи входило троє жителів Одеси, двоє з яких раніше були засуджені за вчинення тяжких злочинів. Для отримання інформації про матеріальне становище потенційних жертв, останні створили місця розпусти", - сказано в повідомленні.

Після надання послуг інтимного характеру дами легкої поведінки інформували власників борделя, кого з їхніх клієнтів можна було б пограбувати.





Зокрема, вони повідомляли "адресу проживання, наявність грошей або цінностей, їхнє місце знаходження в будинку або квартирі, варіанти проникнення в їхні оселі, а також наявність або відсутність камер відеоспостереження", - повідомили в поліції.

Востаннє розбійники вдерлися в квартиру, яку знімали двоє туристів, і під загрозою зброї відібрали 1200 доларів США.

"За місцем проживання затриманих і в борделі були вилучені зброя та інші спецзасоби, які використовувалися при скоєнні кримінальних правопорушень, кілька десятків мобільних телефонів, "чорнові" записи про діяльність установи. Крім того, було вилучено гроші, частина з яких має ознаки підробки", - сказано в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві виявлено мережу борделів, замаскованих під масажні салони, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж





Підозрювані затримані. Провадження розслідують за ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Організаторам борделю загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також читайте: Власниці стрипклубу дали 4 роки умовно: "Агент правоохоронних органів двічі отримував послуги орального сексу"