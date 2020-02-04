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04.02.20 16:59

Рада знизила ставку рентної плати на видобуток бурштину з 25% до 5%. ВIДЕО

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №2241 "Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо впорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину".

"За" проголосували 290 народних депутатів, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Законопроєкт передбачає зниження ставки рентної плати на видобуток бурштину з 25% до 5%. Ставка 5% діятиме до кінця 2020 року. У 2021 році вона збільшиться до 8%, а з 2022 року має вийти на постійний рівень 10%.

Відповідні зміни вносяться до пункту 252.20 статті 252 Податкового кодексу. Вони наберуть сили наступного дня після публікації закону.

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"Підвищення ставки рентної плати з 5% до 25%, яке відбулося з 1 січня 2016 року призвело до значного зниження надходження цієї плати до бюджету. Тому запропонований підхід має стимулюючий характер для легалізації видобутку бурштину", - пояснив логіку законопроєкту заступник голови податкового комітету Ради Олександр Ковальчук.

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