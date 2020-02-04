Вбивство Шеремета: захист Антоненка також заявив відвід судді Писанцю. ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Якщо адвокати Дугарь відведення заявляли через ймовірну упередженість судді, то захист Антоненка, заявляючи відвід, уточнив, що навряд чи відбувся авторозподіл справ між суддями, оскільки клопотання прокуратури щодо всіх трьох підозрюваних учора "дісталися" одній і тій самій людині - судді Віталію Писанцю, який оголосив перерву в обох випадках.

Чи продовжиться сьогодні розгляд справи Дугарь поки не ясно.

Нагадаємо, сьогодні суд продовжив арешт іншій підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко на 2 місяці.

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12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.

3 лютого 2020 року було несподівано призначено розгляд клопотань про продовження запобіжних заходів для обвинувачених. Через те, що адвокатів пізно повідомили, розгляд щодо Юлії Кузьменко перенесли на 10 ранку 4 лютого, щодо Андрія Антоненка - на 11 ранку того ж дня, щодо Яни Дугарь - на 14:00.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.