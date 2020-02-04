МАУ вивезла з Китаю 203 українців і тимчасово припиняє рейси в цю країну. ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу МАУ.

"Сьогодні МАУ виконала останній рейс маршруту Санья - Київ і призупинила повітряне сполучення між Україною і Китаєм. Рейсом PS7878 у столицю прилетіли 203 пасажири. Авіакомпанія і туристичний оператор погодили призупинення рейсів до нормалізації ситуації в регіоні", - сказано в повідомленні.

У компанії підкреслили, що дотримуються рекомендацій МОЗ, ВООЗ, Центрів із контролю і профілактики захворювань у США і Федеральної авіаційної адміністрації США.

"Відразу після прибуття рейсу в Міжнародний аеропорт "Бориспіль" лікар санітарно-карантинного пункту Міністерства охорони здоров'я зробив обов'язковий огляд пасажирів і екіпажу", - повідомили в авіакомпанії.

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Крім цього, на повітряному судні провели ретельне прибирання. Провели дезінфекцію салону, кабіни пілотів, туалетних кімнат, всіх ніш і багажних відсіків, контейнерів для багажу.

"Інвентар, використовуваний для обслуговування пасажирів, і формений одяг членів екіпажу буде утилізовано", - підкреслили в МАУ.

Всього після спалаху епідемії коронавірусу рейсами МАУ додому повернулися 457 українців.

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.