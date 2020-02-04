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04.02.20 22:40

У Ради на сьогодні немає можливостей для відставки уряду, - Разумков. ВIДЕО

Програма діяльності Кабінету міністрів, яку підтримала Верховна Рада, виключає відставку уряду впродовж року.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав в ефірі телеканалу "112 Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні, оскільки була підтримана програма дій уряду, тобто так званий імунітет для уряду, для їхньої роботи, і відправляти у відставку - таких можливостей у Верховної Ради немає", - зазначив Разумков.

При цьому він висловив переконання, що в разі, якщо "міністри відчуватимуть, що у них немає підтримки суспільства, президента, Верховної Ради, то вони самостійно напишуть заяви" про звільнення.

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Нагадаємо, 4 жовтня 2019 Верховна Рада затвердила програму діяльності уряду на наступні п'ять років. За документ проголосувало 236 народних депутатів.

Згідно з Конституцією України, впродовж року після схвалення програми діяльності уряду парламент не може розглядати питання про відповідальність уряду і ухвалення резолюції недовіри йому.

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