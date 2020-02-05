Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
05.02.20 14:14

МВС запустило онлайн-сервіс відновлення втрачених водійських посвідчень. ВIДЕО

Сьогодні, 5 лютого, Міністерство внутрішніх справ і Державна міграційна служба України презентували ще одну новацію е-сервісу від МВС: онлайн замовлення заміни водійського посвідчення через електронний кабінет водія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, що громадяни зможуть обміняти водійське посвідчення та отримати його після втрати або крадіжки не виходячи з дому. Для цього достатньо мати власний електронний кабінет водія.

"Запустили ще одну новацію е-сервісу від МВС: онлайн замовлення заміни посвідчення водія через електронний кабінет водія. Вхід до е-кабінету водія – за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який дуже зручно отримати на чип своєї ID-картки, а також через Bank-id та Mobile-id", - сказав Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За електронними водійськими правами можна буде реєструватися на авіарейс і потяг, - Гончарук

Міністр зауважив, що МВС є лідером у справі діджіталізації державних сервісів для громадян. Це значно мінімізує час та сили, які громадяни витрачають на отримання послуг.

МВС запустило онлайн-сервіс відновлення втрачених водійських посвідчень 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100