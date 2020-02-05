МВС запустило онлайн-сервіс відновлення втрачених водійських посвідчень. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, що громадяни зможуть обміняти водійське посвідчення та отримати його після втрати або крадіжки не виходячи з дому. Для цього достатньо мати власний електронний кабінет водія.



"Запустили ще одну новацію е-сервісу від МВС: онлайн замовлення заміни посвідчення водія через електронний кабінет водія. Вхід до е-кабінету водія – за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який дуже зручно отримати на чип своєї ID-картки, а також через Bank-id та Mobile-id", - сказав Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За електронними водійськими правами можна буде реєструватися на авіарейс і потяг, - Гончарук

Міністр зауважив, що МВС є лідером у справі діджіталізації державних сервісів для громадян. Це значно мінімізує час та сили, які громадяни витрачають на отримання послуг.