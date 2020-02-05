"Досвід Януковича демонструє - це дуже погано закінчується", - заява фракції ЄС про вручення підозри нардепці Федині. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Українці, важко повірити, але ми з кожним тижнем стаємо свідками дедалі більшої кількості фактів переслідування українських АТОвців, які воювали за Україну і воюють на Сході, українських волонтерів і українських патріотів. Зараз ми стали перед фактом переслідування патріотки, члена команди "Європейської Солідарності" Софії Федини за те, що вона висловила свою позицію стосовно нинішньої влади", - заявив Андрій Парубій.

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"Ми пам’ятаєма, таке вже було. Був у нас вже один президент, який дуже боявся критики. Його прізвище було Янукович, звали його Віктор. Який падав від падаючого яйця і який змушував правоохоронні органи відкривати кримінальні справи за критику Януковича. Кому ви кричите "Ганьба"?! Ви кричіть "Ганьба!" тим правоохоронним органам, які керуються з Офісу Президента! І вчора про це говорила міністр Кабінету міністрів. Правоохоронні органи, які керуються з Офісу Президента, сьогодні переслідують тільки за те, що патріоти українці мають іншу думку і можуть критикувати нинішню владу. Для того ви і пропихаєте ваш закон "Про дезінформацію", щоб розв’язати руки для ще більш масштабного переслідування українських патріотів, волонтерів, українських бійців", - зазначив Парубій.

"І в мене загальне звернення від всієї команди "Європейської Солідарності" зупиніться! Досвід Януковича демонструє – це дуже погано закінчується. Ви хочете залякати патріотів? Ви хоче залякати Софію Федину і нашу команду "Європейської Солідарності"? Я хочу вам заявити – не злякаєте! Ви жалюгідні! І намагаєтесь нагнати страх на тих, хто не боявся Януковича і не боявся його кліки. Ми не дозволимо переслідування Софії Федини. Всі українські патріотичні сили стануть плече до плеча, захищаючи і Софію Федину, захищаючи всіх українських патріотів, яких ви сьогодні через проплачені суди намагаєтесь залякати. Сьогодні на суді проти ветеранів Яна Зінкевич – видатний український волонтер. Я хочу закликати, в першу чергу, і членів фракції "Слуга народу" – тих, які вважають себе патріотами, тих, які були і на Майдані, і в АТО. Ви маєте дати опір цій тенденції переслідування опозиції. Не допустимо репресій! Захистимо Софію Федину! Слава Україні!" - резюмував Парубій.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 26 листопада, слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та учасниці бойових дій Марусі Звіробій.

27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.