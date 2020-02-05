Поліцейський обікрав колишніх однокласників на зустрічі випускників у Миколаєві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Інцидент стався ввечері 1 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Преступности.НЕТ".

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Колишні однокласники зібралися на зустріч у закладі в центрі міста. Через певний час деякі з них помітили зникнення грошей із сумок. Загалом зникло близько 4,5 тисячі гривень із чотирьох сумок.

Постраждалі викликали поліцію і звернулися до персоналу закладу. Незабаром менеджер надіслав їм запис із камер спостереження, і люди побачили, що по сумках нишпорить їхній товариш.

Після цього поліцейський почав вибачатися перед однокласниками і обіцяв повернути гроші. Ті вирішили не писати заяву до поліції.

Водночас інші відвідувачі закладу помітили в туалеті, як чоловік намагається змити купюри в унітаз.

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Журналісти "Преступности.НЕТ" ідентифікували чоловіка на відео як майора Антона Сімакова.

Згідно з декларацією Сімакова, він є старшим інспектором управління організаційно-аналітичного забезпечення і оперативного реагування ГУ НП у Миколаївській області.

У декларації за 2018 рік Сімаков вказав, що в нього є дружина і троє дочок. Проживає він у квартирі, яка зареєстрована на дружину та одну з дочок. У 2018 році за службу в поліції він отримав 141 тисячу гривень заробітної плати (в середньому - 11,75 тисяч гривень щомісяця).

У відділі комунікації поліції Миколаївської області повідомили, що звільнили інспектора і проводять службове розслідування, матеріали якого передадуть у ДБР.

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"Нам дуже шкода, що такі люди ще трапляються серед нас, які своїми вчинками паплюжать честь звання поліцейського і перекреслюють копітку і важку роботу справжніх поліцейських, які щодня ризикують власними інтересами і навіть життям, щоб забезпечити правопорядок і безпеку для громадян. І сьогодні для всіх чинних співробітників цей прикрий випадок став навіть більшим ударом, ніж для громадян. Адже зачеплена наша честь і гідність", - прокоментували в поліції.