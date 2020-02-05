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05.02.20 15:22

"Не зберігай - здавай!": Упродовж 2019 року поліція вилучила 1,4 тис. одиниць зброї, 155,8 тис. набоїв і 4,4 тис. гранат, мін та артснарядів. ВIДЕО

МВС України спільно з Міжнародною організацією з міграції та за фінансування ЄС здійснює просвітницьку кампанію "Не зберігай - здавай!". Кампанія покликана поінформувати про небезпеку незаконної зброї і боєприпасів та спонукати людей добровільно здати їх до Нацполіції України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

"Унаслідок конфлікту на сході держави збільшилась кількість незареєстрованої зброї та боєприпасів у всіх областях України. Майже щодня, навіть у регіонах, віддалених від зони конфлікту, стаються злочини та нещасні випадки, викликані необережним поводженням із зброєю. Ще більшу небезпеку для мирного населення становлять боєприпаси-"трофеї", які нерідко привозять із зони бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Не зберігай - здавай!: Упродовж 2019 року поліція вилучила 1,4 тис. одиниць зброї, 155,8 тис. набоїв і 4,4 тис. гранат, мін та артснарядів 01

У відомстві нагадали, що стаття 263 Кримінального кодексу України передбачає покарання за незаконне зберігання зброї. Однак пункт 3 цієї статті звільняє від відповідальності тих, хто повертає зброю.

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Не зберігай - здавай!: Упродовж 2019 року поліція вилучила 1,4 тис. одиниць зброї, 155,8 тис. набоїв і 4,4 тис. гранат, мін та артснарядів 02

У МВС наголошують, що процедура повернення нелегальної зброї проста і прозора, громадяни не зобов'язані розповідати, звідки вона в них.

Не зберігай - здавай!: Упродовж 2019 року поліція вилучила 1,4 тис. одиниць зброї, 155,8 тис. набоїв і 4,4 тис. гранат, мін та артснарядів 03

"Не чекайте, доки ваша незареєстрована зброя чи боєприпаси обернуться проти вас або ваших рідних. Віднесіть їх просто зараз до будь-якого відділу поліції. Закон звільняє від відповідальності тих, хто повертає добровільно!" - додали у відомстві.

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