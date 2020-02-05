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05.02.20 15:32

"Кучкуються русофоби. Це інтернаціональний нацизм. Міжмор'я хочуть - від Балтики до Кубані. І Калінінград забрати", - пропагандисти РФ про телеміст між Литвою та Україною. ВIДЕО

Благодійний телеміст-концерт між Литвою та Україною, на якому проводився збір грошей для допомоги ЗСУ, викликав обурення у російських пропагандистів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише один з організаторів телемосту Jonas Ohman.

"Доводиться визнати, що після проведення благодійного концерту-телемарафону на підтримку України "Разом до перемоги!"("Kartu iki Pergalės!") ми, співробітники благодійного фонду підтримки України "Blue/Yellow", не очікували такої "честі" у вигляді істерики, влаштованої з приводу організованого нами концерту, на каналі "Росія1". Мабуть, їх глибоко лякає і обурює активна підтримка захисників України з боку громадян непокірної Литви. Нагадаємо, що в ході трансляції були зроблені пожертви на загальну суму близько 135 000 євро. Гроші будуть використані для підтримки українських збройних сил, цивільного населення на Донбасі - а також в інших регіонах України. Можна допомогти і в Україні. Карта Привату 5169 3305 1986 8845 (голова фонду Blue/Yellow в УА, О.Абрамичев). Дякуємо всім за підтримку! Ми продовжуємо працювати. Разом за вашу і нашу свободу! Разом до Перемоги!", - пише він у своєму пості і публікує відеозапис програми "60 хвилин" з пропагандисткою Ольгою Скабєєвою, в якій ідеться про телеміст.

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