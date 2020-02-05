Граната вибухнула в салоні "Мерседеса": поранено 3 жителів Вінницької області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницькій області.

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"Попередньо встановлено, що між нетверезими чоловіками, які перебували в салоні автомобіля, виник конфлікт на побутовому ґрунті. 36-річний учасник суперечки дістав гранату, попередньо РГД-5, і привів її в готовність, після чого стався вибух", - сказано в повідомленні .

52-річний чоловік встиг вистрибнути з салону. Троє інших у віці 21, 34 і 36 років доставлені в реанімацію Жмеринської лікарні.

Зараз поліція з'ясовує, звідки у чоловіка була граната.

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Провадження розслідують за ст. 115 (замах на вбивство) і ст. 263 (незаконне поводження з боєприпасами). Покарання за цими статтями - позбавлення волі до 15 років або довічно.









