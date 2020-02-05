"Я б навушники надягав": "слуга народу" Арахамія проти заборони музики і фільмів у транспорті. ВIДЕО

Про це він заявив у коментарі "Еспресо", передає Цензор.НЕТ.
"Негативно ставлюся. Тому що я вважаю, що це не справа держави втручатися в те, хто, яку музику і де буде включати. Чим більше держави в житті українців, тим гірше українці живуть. Я користуюся метро. Якби там була музика, то я б навушники надягав і власну музику слухав би. Забороняти слухати - неправильно. Немає сенсу державі це регулювати", - заявив Арахамія.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Раді зареєстровано законопроєкт про заборону акустичного насильства в пасажирському транспорті.
Прийнявши цей законопроєкт, парламент введе в Україні правила, які діють у всьому цивілізованому світі. Пасажири у всіх видах транспорту зможуть їхати в тиші, а не доводити водіям своє право не слухати звуки "шансону" чи якогось серіалу. Трансляція звуку музики чи фільмів на рейсах дозволена тільки через навушники.