"Я б навушники одягав": "слуга народу" Арахамія проти заборони музики і фільмів у транспорті. ВIДЕО

Про це він заявив у коментарі "Еспресо", передає Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Негативно ставлюся. Тому що я вважаю, що це не справа держави втручатися в те, хто, яку музику і де буде включати. ​​Чим більше держави в житті українців, тим гірше українці живуть. Я користуюся метро. Якби там була музика, то я б навушники одягав і власну музику слухав би. Забороняти слухати - неправильно. Немає сенсу державі це регулювати", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Раді зареєстровано законопроєкт про заборону акустичного насильства в пасажирському транспорті.

Прийнявши цей законопроєкт, парламент введе в Україні правила, які діють у всьому цивілізованому світі. Пасажири у всіх видах транспорту зможуть їхати в тиші, а не доводити водіям своє право не слухати звуки "шансону" чи якогось серіалу. Трансляція звуку музики чи фільмів на рейсах дозволена тільки через навушники.

Читайте також: "Яка Рада, така музика", - бандуристи у ВР грають саундтрек "Я люблю свою страну..." із серіалу Зеленського "Слуга народу". ВIДЕО