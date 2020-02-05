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05.02.20 17:44

"13 героїв загинуло в січні, а в підсумковому документі ні слова про обмін всіх на всіх і перемир’я", - Порошенко про результати Ради асоціації Україна-ЄС. ВIДЕО

Під час засідання парламентського комітету з питань інтеграції України та ЄС народні депутати обговорили результати засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, лідер "Європейської Солідарності" і п'ятий президент України Петро Порошенко критично висловився про роботу українських представників у Раді і, зокрема, розкритикував підсумковий документ засідання.

"У підсумковому документі не знайшлося місця для засудження Російської Федерації за невиконання зобов'язань у частині повного обміну всіх на всіх і в частині встановлення повного і постійного режиму припинення вогню. Вам відомо, що в січні 13 українських героїв загинули від російських обстрілів. Паризький саміт зафіксував запуск режиму припинення вогню і російську відповідальність за його реалізацію", - заявив Порошенко.

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