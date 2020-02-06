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06.02.20 15:38

"Тільки всенародний референдум може вирішити, що робити із землею", - Тимошенко. ВIДЕО

Пропрезидентська монобільшість, протягуючи антинародний закон про розпродаж землі, намагається продати українські сільськогосподарські землі іноземним аферистам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу фракції "Батьківщина", про це заявила Юлія Тимошенко.

"Те, що зараз відбувається, не має нічого спільного з парламентаризмом. В залі - жодного представника аграрних асоціацій та профспілок. На балкони загнали помічників "слуг народу" і навіть заблокували вхід до парламенту людям, які були депутатами Верховної Ради попередніх скликань і які хотіли бути присутніми на цьому "шоу". Влада за спиною парламенту давно вирішила, що земля буде продаватися, і володітимуть нею іноземні банки", - зазначила Тимошенко.

Лідерка "Батьківщини" наголосила, що лише на референдумі можна вирішувати долю української землі.

"Тільки всенародний референдум може вирішити, що робити з землею. Все інше - профанація та обман України. І я прошу негайно це припинити!" - наголосила Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський хоче швидко розпродати землю, щоб залатати дірки в бюджеті, - Сюмар про земельну реформу

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