"Ніхто нікого не викидає": Зеленський закликав не вірити чуткам про те, що шахтарів виженуть з роботи. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав у четвер під час відвідування шахти "Межирічанська" у місті Червоноград Львівської області.

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"Я хочу всіх загалом шахтарів заспокоїти. Я ж, перш за все, людина, а потім вже президент. Ми поважаємо вашу професію, ми знаємо, що вона недооцінена в країні багато років. Розуміємо, що є складнощі, заборгованості. Закриємо заборгованість", - заявив Зеленський.

Глава держави закликав не сприймати на віру всі чутки про те, що завтра нібито закриється та чи інша шахта, виженуть з роботи шахтарів.

"У нас в країні понад 50 шахт, 67 тис. осіб працює, при цьому ми розуміємо, що таке 67 тис. осіб, - це 200 тис. В цілому, це ж родини. Ніхто нікого не викидає. Ви маєте розуміти, ми нормальна влада, нормальні люди", - підкреслив він.

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Президент також зауважив, що з проблеми реформування вугільної галузі спочатку будуть запропоновані плани, які має розробити уряд, потім вони будуть обговорюватися з суспільством і шахтарями.

"І будемо обговорювати, яку шахту необхідно модернізувати, яка шахта, на жаль, вже не домодернізовується, і тоді потрібно знайти людям іншу роботу, держава повинна надати, де зарплата така ж або краще, не менша", - сказав він.

Зеленського запросили на велику зустріч працівників вугільної галузі в Києві 25 лютого, і він своєю чергою зазначив, що до цього заходу вже має бути план дій з реформування галузі, хоча б частково погасити заборгованість перед шахтарями і озвучити терміни подальшого остаточного погашення боргів із зарплат.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський вирушив із робочою поїздкою до Львівської області.