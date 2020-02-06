Вбивство Шеремета: слідство виявило неточності в показаннях адвокатів і свідків щодо алібі Кузьменко. ВIДЕО

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 4 лютого суд розглянув клопотання слідчих про продовження запобіжного заходу Юлії Кузьменко. Вислухавши позиції сторін обвинувачення і захисту, суддя прийняв рішення залишити підозрювану під вартою на 60 діб.

"Водночас під час судових засідань адвокати і деякі свідки оприлюднили суперечливу інформацію щодо алібі підозрюваної.

Зокрема Юлія Кузьменко неодноразово розповідала, що не знала, хто такий Павло Шеремет і вперше почула прізвище журналіста тільки після підриву його автомобіля. Про цю подію, за словами адвоката під час судового засідання 12 грудня 2019, підозрювана дізналася на роботі, переглядаючи вранці 20 липня новинну стрічку Фейсбуку. Однак пізніше і її захисник, і сама підозрювана кажуть, що в цей період Юлія Кузьменко перебувала у відпустці, що є документально підтвердженим фактом.

При цьому відпустку Кузьменко частково проводила в Одеській області з нинішнім співмешканцем Петром Кияном. 18 липня 2016 року вони разом повернулися до Києва. В ту ніч Юлія разом із чоловіком Дмитром (у той час офіційно вони ще перебували в шлюбі) поїхали в аеропорт "Бориспіль", щоб зустріти сина і батьків підозрюваної з Туреччини. Під час надання свідчень 3 лютого цього року мати Юлії Кузьменко заявила, що не пам'ятає, о котрій вони перетнули кордон. А під час засідання 24 грудня 2019 адвокат Владислав Добош озвучив, що підозрювана 19 липня 2016 року о 02:00 чекала в аеропорту "Бориспіль", а повернулися додому о 05:00.

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Однак, згідно з отриманим під час слідства трафіком телефонних з'єднань абонентського номера підозрюваної, Юлія Кузьменко вже о 1:24 була вдома - на вул. Урлівській.

Водночас сторона обвинувачення сумнівається в правдивості свідчень тепер уже колишнього чоловіка Юлії Кузьменко Дмитра Кузьменка. Під час судового засідання 24 грудня 2019 року він заявив, що з вечора 18-го по 20 липня 2016 підозрювана перебувала з ним удома і він чітко знає, де і з ким вона проводила час. А вже під час судового засідання 3 лютого 2020 року колишній чоловік підозрюваної заявив, що не знає, де і з ким була його дружина на відпочинку.

Також сторона захисту Юлії Кузьменко заявляла, що підозрювана не мала тісних зв'язків з іншими членами групи, в тому числі з Андрієм Антоненком. Проте слідство встановило факти тісних відносин між Юлією Кузьменко та Андрієм Антоненком, а також спростувало інформацію про те, що спілкування між ними обмежувалося темою ДТП за участю дружини і дитини Андрія Антоненка.

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Зокрема в 2016 році фіксуються 104 з'єднання між ними, з яких до дати здійснення злочину - 14 з'єднань (2 SMS-повідомлення і 12 дзвінків загальною тривалістю 40 хвилин). Після 20 липня 2016 року таких з'єднань встановлено 90: 16 SMS-повідомлень і 74 дзвінка. Крім цього, впродовж 2016 року зафіксовано 252 повідомлення в мережі Facebook, у тому числі 89 - до скоєння злочину.

Таким чином при розслідуванні окремі заяви адвокатів, свідків і підозрюваних спростовано. У кримінальному провадженні запланована низка слідчих дій, завершення судових експертиз, а також інших процесуальних дій, у тому числі ініційованих стороною захисту, для всебічного, об'єктивного і неупередженого розслідування", - сказано в повідомленні поліції.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.