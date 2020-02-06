На Львівщині десантники 80-ї ОДШБ проводять тренування в навчальному комплексі "Бій у населеному пункті". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"У 2014-2015 роках саме через недостатню навченість особового складу у веденні бою в урбанізованій місцевості багато підрозділів зазнали суттєвих втрат під час штурму і закріплення в тому чи іншому населеному пункті. Відповідно, зроблено висновки і внесено корективи в програму бойової підготовки. Тому під час польового вишколу мої підлеглі через день і щонайменше 3 години тренуються в навчальному комплексі", - розповів командир роти старший лейтенант Денис Яценко.

Крім цієї складової тактичної підготовки, десантники проводять заняття з медичної, інженерної, вогневої підготовки. Окремий акцент - на швидкісній стрільбі. Адже успіх штурмової групи залежить саме від точного і швидкого ураження цілей і придушення противника вогневими засобами.

За словами заступника командира 80-ї ОДШБр Олега Баляса, на тактичне і вогневе навчання виділяється приблизно 50% часу практичних занять, а на відпрацювання "бою в місті" - 20-30% від часу тактичної підготовки.

У 2019 на розширення навчального комплексу на Львівщині, де українських військових вчать веденню бою в місті, витратили 28 млн грн, а цього року на його добудову заплановано 72 млн грн. Також є рішення начальника Генерального штабу ЗСУ, що кожна бригада, яка прибуває на відновлення боєздатності, після проведення бригадних або командно-штабних навчань ще 2 тижні проходитиме підготовку з ведення бою в населеному пункті.

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