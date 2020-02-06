"Що ми отримаємо за те, що будемо платити? Спокій душевний..." - записи прихованих камер про спробу корупції в Держрезерві. ВIДЕО

Відео опубліковано на каналі НАБУ в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

Начальника управління Держрезерву, який намагався "збирати данину" з керівників підприємств, затримали 3 лютого. Тепер оприлюднено записи з камер спостереження, які велися в рамках розслідування провадження.

На цих кадрах підозрюваний спочатку розповідає раднику глави держрезерву про плани заволодіти нафтопродуктами. Потім озвучує схему заволодіння металом. А потім пропонує начальнику одного із запорізьких підприємств "партнерство" - захист в обмін на гроші.

При цьому між ними відбувається такий діалог:

- Скажи мені, будь ласка, я так розумію, що голова поставив завдання?

- Антоне, ну давай, голова, не голова... Навіщо ти от так конкретизуєш? Поставлено загальні завдання колективом. Ну, є розуміння колективу. Тобто, не треба там - голова, я... У нас немає ніби окремих персонажів. Є колектив, є у колективу старші товариші, у старших товаришів - ще старші товариші. Антоне, ну не розповідати ж, як працює система. Ти хочеш конкретно, щоб я зараз конкретизував?

- Не треба конкретно.

...

- Що, зі свого боку, ми отримаємо за те, що будемо платити?

- Спокій, душевний і моральний. Антоне, ну, співробітництво і сприяння. Ну що. Те, що в рамках можливості офісу - вважай, все. Все, що ми можемо, все будемо робити. Якщо це нормальна колективна, нормальна колективна робота, ну. Якщо ми стаємо від цього дня партнерами. То, ну як? Як партнерські відносини.

- Партнерські відносини, я так розумію...

- Всіляка допомога, підтримка. Так, я тобі хочу сказати, що ми на максимально високих рівнях. Жодних палиць в колеса, жодних, прикривання д#пи максимально, хоч би що де сталося.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ і ГПУ проводять обшуки в офісі Держрезерву, - представниця агентства. ВIДЕО

При цьому, коли начальник управління прийшов з грошима до глави Держрезерву - той повідомив в НАБУ, і це дало змогу затримати корупціонера на гарячому.

Начальника управління відправили під арешт із заставою 2,102 млн.