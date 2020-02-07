Україна не буде затягувати з ухваленням закону про нацменшини, - Кулеба. ВIДЕО

Про це сказав віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба на спільному з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Йдеться про проєкт закону про національні меншини... Ухвалення цього закону передбачено законом України про функціонування української мови як державної. Наше Міністерство культури, молоді та спорту активно розробляє цей законопроєкт і він пройде ще публічне обговорення. Вже після цього може бути поданий у парламент. Я не можу прямо зараз сказати, коли він опиниться в парламенті, але я запевняю, що Україна не затягуватиме цей процес", - сказав Кулеба, відповідаючи на запитання про терміни внесення до Ради законопроєкту щодо захисту мов нацменшин.

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Кулеба також запевнив, що Україна залишається відданою своїм міжнародним зобов'язанням у сфері захисту національних меншин, а також пишається та цінує кожну нацменшину, яка існує в державі.