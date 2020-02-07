У Раді зареєстровано постанову про створення ТСК щодо справи Шеремета, - Фріз. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу в Раді заявила нардепка від "Євросолідарності" Ірина Фріз.

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"Ми прагнемо у рамках демократичного парламентського контролю створити майданчик у стінах парламенту для забезпечення неупередженого, незаангажованого розгляду цієї справи. Щоб громадяни України могли пересвідчитися, що ця справа викликає резонанс не тільки за стінами парламенту… Разом ми прагнемо довести цю справу до логічного кінця, бо не хочемо, щоб винних призначали, не хочемо, щоб піддавалася сумніву репутація правоохоронних органів чи судової системи", - зазначила нардепка.



Фріз сподівається, що після розгляду постанови на регламентному комітеті наступної середи постанову про ТСК буде винесено до залу для голосування.

Нагадаємо, раніше Рада створила слідчу комісію у справі Гандзюк та інших активістів.

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