"1+1 - це останній телеканал, на який взагалі треба, щоб приходили спецслужби", - "слуга народу", ексжурналістка каналу Василевська-Смаглюк, яка вимагала "приглушити свободу слова". ВIДЕО

Про це Василевська-Смаглюк сказала в коментарі Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання, чи не вважає вона, що СБУ виконує її побажання про необхідність "приглушити свободу слова" в Україні, обшукуючи "1+1".

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"Тоді, коли я говорила про придушення свободи слова - я говорила про те, що не можна закликати вбивати президента, якщо він раптом з'їздить на лінію зіткнення. Я мала на увазі те, що не можна закликати до фізичного знищення когось. І саме це, мені здається, вже занадто. І свобода слова повинна обмежуватися вільним висловлюваннями своєї думки, а не погрозами на чиюсь адресу. Просто ці слова, як завжди, були вирвані з контексту, і, власне, тому я стала глушителемм свободи слова", - сказала нардеп.

Вона зазначила, що категорично засуджує обшуки на "1+1".

"Тому що саме цей департамент займається суспільно важливими розслідуваннями. І, на мою думку, доцільність проведення саме таких заходів, як обшуки, в тому щоб знайти, як і хто записував прем'єра - вони не співвимірні з заходами, які СБУ провела", - сказала вона.

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Нардеп зазначила, що інформацію про те, хто це зробив, "можна було дізнатися, проявивши, можливо, інші свої здібності і заходи, на які СБУ має право, а не вдаватися до обшуків".

"Мені здається, що 1+1 - це останній телеканал, на який взагалі треба, щоб приходили спецслужби, тому що у нас є телеканали, які проходять, наприклад, по досить серйозних, справах, які стосуються фінансування тероризму, але чомусь СБУ не вдалася до таких принижуючих заходів. І взагалі я думаю, що будь-яке розслідування, яке відбувається в нашій державі, не має зачіпати журналістів", - сказала Василевська-Смаглюк.

Відповідаючи на запитання, яким іншим чином СБУ мала б тоді з'ясовувати автора записів, вона сказала: "Я не буду підказувати, але я думаю, що кібер-можливості у світі настільки широкі, що навіть не обшукуючи людину можна дізнатися, що вона робить у той чи інший момент".

5 лютого стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1 + 1" на вул. Куренівській. У спецслужбі пояснили, що обшуки не пов'язані з діяльністю телеканалу і проходять у рамках розслідування справи про прослуховування в кабінеті прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Компанія "1 + 1 медіа" опублікувала відкритий лист, звинувативши СБУ в політичному шантажі і тиску на свободу медіа. В СБУ відкидають звинувачення журналістів.

В установці прослушки і передачі запису журналістам СБУ підозрює співробітників Держохорони, ті спростовують звинувачення.