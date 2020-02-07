"ДМС, виходь, ми принесли паспорти", - активісти пікетували міграційну службу в Києві через облави біля мечеті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

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Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Учасники акції протесту розгорнули свої плакати з написами: "Ні поліцейській сваволі", "Україна - правова держава?", "Україна - не Росія", "Покажіть закон, де написано носити паспорт", "ДМС, виходь, ми принесли паспорти", "Досить наживатися на іноземцях", "Ловіть нелегалів на кордоні, а не біля храмів" тощо.

Перед мітингувальниками виступили організатори акції, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, муфтій ДУМУ "Умма" Саїд Ісмагілов.

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"Нацполіція і міграційна служба порушували права людини, Конституцію України і Закон про національну поліцію стосовно парафіян мечеті і затриманих осіб. Найбільше обурило проведення незаконної, безпідставної перевірки поблизу релігійної споруди в молитовний день. Полювання на "нелегалів" здійснювалося, коли парафіяни прямували на молитву і виходили з мечеті після. Такі методи використовують російські спецслужби! Відколи таке свавілля за російським сценарієм практикується у нашій країні? Це ганьба для нинішньої влади! Поки ні Державна міграційна служба, ні Національна поліція не надали обґрунтованої відповіді, у зв'язку з чим проводилася перевірка документів і на яких законних підставах було затримано 25 осіб. Ми засуджуємо такі заходи в священні для релігійних людей дні і не хочемо, щоб ці рейди повторювалися під мечетями, синагогами і християнськими храмами. Такі дії правоохоронців принижують людську гідність, суперечать толерантності і демократії, до якої ми всі прагнемо", - заявили організатори акції протесту.

Нагадаємо, 31 січня Міграційна служба влаштувала облаву на нелегалів на виході з мечеті. Муфтій Ісмагілов розкритикував поліцію, що перевіряла документи біля мечеті в Києві: "У вільній країні такі методи неприйнятні". Пізніше в ДМС прокоментували операцію після п'ятничного намазу: "На територію мечеті не входили, права людини не порушували, виявили 15 порушників".











































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.